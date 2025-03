Auricolari ancora associati al telefono del derubato, denunciata

Auricolari rubati, ritrovati dalla polizia ad Ancona in piazza Roma, ancora associati al telefono del derubato, grazie alla geolocalizzazione. Denunciata all'autorità giudiziaria per ricettazione una donna di 37 anni trovata in possesso degli auricolari per i quali era stato denunciato il furto. E' accaduto durante in consueti controlli dinamici della effettuati in centro città dalla Polizia di Stato di Ancona come disposto dal questore Cesare Capocasa, d'intesa con il prefetto. Durante il servizio, identificate 18 persone di cui 4 con precedenti specifici.

I poliziotti, con l'ausilio delle Squadre Volanti, sono intervenuti in Piazza Roma, a seguito di richiesta di intervento, sottoponendo a controllo una coppia di fidanzati di origine marocchina e residenti in Romagna: un 29enne e una 37 anni, in quanto segnalata in possesso di auricolari, oggetto di furto. Il richiedente aveva riferito ai poliziotti che il giorno prima erano stati asportati dalla sua auto ,oltre al portafoglio della fidanzata, gli auricolari associati al proprio smartphone, dispositivi che il sistema di geolocalizzazione segnalava ancora nelle vicinanze proprio in direzione della coppia presente in Piazza Roma. Il 29enne controllato è risultato gravato di diversi precedenti contro il patrimonio, per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldello, violazioni delle norme in materia di Immigrazione e di droga, per reati contro la persona, e destinatario di divieto di dimora in una città della Romagna. All'interno della borsa della 37enne, sprovvista di documenti di identità, è stato trovato un paio di auricolari che risultavano associati allo smartphone del legittimo proprietario il quale aveva denunciato il furto.

Quest'ultimo, durante la verifica della compatibilità degli auricolari, ha riconosciuto tra gli effetti personali della donna fermata, il portafoglio della sua fidanzata. La coppia è stata condotta in Questura per gli ulteriori accertamenti. Solo la 37enne é stata deferita per ricettazione. Per entrambi I fermati, residenti fuori regione e senza alcun valido motivo di permanenza ad Ancona, pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e con alle spalle innumerevoli precedenti , è scattato il foglio di Via del questore dal capoluogo marchigiano fino al 2028.



