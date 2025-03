A Pesaro per uno spettacolo, Elio visita due realtà sociali

In occasione dell'ultimo spettacolo dal titolo: "Quando un musicista ride", che andrà in scena oggi alle 17 al Teatro Rossini di Pesaro, il cantautore e comico Elio di Elio e le Storie Tese (Stefano Belisari) è stato accompagnato dal sindaco Andrea Biancani e dall'assessore alle Politiche sociali, Luca Pandolfi, in due realtà del territorio che lavorano con soggetti fragili.

La "Fattoria dei Mini di Stefania Grilli", che eroga a soggetti autistici interventi assistiti di pet therapy e "Utopia", bar ristorante sociale che promuove un progetto di emancipazione e autonomia dalla disabilità, "sono realtà - affermano il sindaco e l'assessore - che permettono ai ragazzi e alle ragazze di poter vivere una vita indipendente, impegnandosi e scoprendo passioni, lavorando con gli animali o a stretto contatto con le persone".

"Ancora c'è tanto da fare insieme, sia sotto il profilo lavorativo e di indipendenza per i ragazzi, sia dal lato di accettazione sociale - proseguono - ma è bello vedere che anche personaggi pubblici così conosciuti come Elio, abbiano il piacere di incontrare e scoprire mondi così importanti per la città, per i ragazzi e aiutano le famiglie ad affrontare il difficile e delicato mondo della disabilità. Messaggi importanti che vale la pena rilanciare". "Queste sono realtà che hanno bisogno di aiuti e il Comune, - è l'appello del sindaco - come unico ente, non riesce a sostenerli tutti, per questo è importante che soggetti privati, imprese e attività del territorio si interessino anche attraverso sostegni economici, che consentirebbero di aumentare i servizi o crearne di nuovi".





