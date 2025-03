A Matelica un murales per ricordare don Franco Paglioni

A Braccano di Matelica (Macerata) un murales in memoria di don Franco Paglioni, fondatore di Regina Pacis, realizzato dall'artista Massimo Melchiorri. E' stato inaugurato nel pomeriggio nell'ambito della decima commemorazione "Quel Ragazzo del Novecento".

Alle 9.30 è stata visitata la sua tomba sulla quale sono stati deposti dei fiori. In seguito è stata celebrata una santa messa officiata dal vescovo Monsignor Francesco Massara.

Nel pomeriggio, alle 16, è stato inaugurato il murales in sua memoria a Braccano, realizzato dall'artista Massimo Melchiorri.

In seguito è stata offerta una merenda da parte di Amici di don Franco Aps, in collaborazione con il comitato di quartiere di Braccano. Presente l'amministrazione comunale guidata dal sindaco della Città di Matelica Denis Cingolani che si è congratulato con l'artista, con l'associazione amici di don Franco e con il comitato di quartiere per la splendida iniziativa in memoria di una figura indimenticabile per Matelica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA