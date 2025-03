Rogo in raffineria, Bora 'atti ispettivi su procedure emergenza'

"Esprimo profonda preoccupazione per l'incidente avvenuto questa notte presso la raffineria Api di Falconara Marittima, che ha generato un vasto incendio e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza". Lo scrive in una nota la consigliera regionale del Pd Manuela Bora.

"Sebbene fortunatamente non si registrino feriti, l'episodio ha sollevato interrogativi gravissimi sulla gestione dell'emergenza - aggiunge - e, in particolare, sull'assenza del sistema di allarme e allertamento della popolazione, previsto in situazioni di questo tipo. È inaccettabile che i cittadini non siano stati tempestivamente informati e messi in sicurezza. Il sistema di allertamento è uno strumento fondamentale per garantire la protezione della comunità in caso di emergenze industriali, e il suo mancato utilizzo rappresenta una grave lacuna che non può essere ignorata".

"Chiedo con fermezza che vengano chiarite le responsabilità di questa mancata attivazione: - prosegue la esponente dem - è stata una carenza tecnica, un errore umano o una decisione deliberata? Le autorità competenti devono fornire risposte immediate e trasparenti, perché la sicurezza dei cittadini non può essere messa in secondo piano. Inoltre, è necessario avviare un'indagine approfondita sulle cause dell'incidente e sulla gestione della sicurezza all'interno della raffineria. Non possiamo permettere che episodi simili si ripetano, mettendo a rischio la salute e la tranquillità della popolazione".

"Come Gruppo Consiliare siamo già a lavoro per una serie di atti ispettivi e per monitorare da vicino l'evolversi della situazione, - annuncia Bora - sollecitando interventi concreti per garantire che le procedure di emergenza siano rispettate e che i cittadini possano sentirsi al sicuro nelle loro case".





