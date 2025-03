Regionali, Ricci annuncia tour in bici 'Ricucire le Marche'

Dalla sanità pubblica "che deve tornare ad essere un pilastro fondamentale del welfare marchigiano" al rilancio delle aree interne, "sempre più colpite da spopolamento e difficoltà economiche" con proposte tra cui "la redistribuzione di 30mila euro alle giovani coppie che scelgono di investire e vivere nei piccoli borghi dell'entroterra". Tanti i temi toccati da Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro, che ieri sera a Osimo ha ufficializzato la propria disponibilità al Pd a correre come candidato presidente di Regione. Teatro gremito di amministratori locali, militanti, esponenti della società civile e cittadini; ma anche tante persone che sono rimaste fuori per i limiti di capienza. Sul palco anche l'abbraccio con la candidata a sindaca di Osimo Michela Glorio. "Facciamo le Marche grandi, riportiamole dove meritano", il refrain di Ricci.

Per "avvicinarsi ancora di più ai cittadini e raccogliere le istanze in modo diretto, Ricci lancerà da aprile "Ricucire le Marche", un tour in bicicletta che attraverserà città simbolo delle criticità regionali: Cantiano, Fabriano, Camerino, Comunanza e Arquata del Tronto: un viaggio simbolico e concreto per toccare con mano i problemi delle comunità locali e costruire insieme soluzioni reali".

Tra i temi in focus per Ricci, la sanità: "troppi cittadini si sentono abbandonati, le liste d'attesa si allungano e l'accesso ai servizi sanitari è sempre più difficile, soprattutto nelle aree interne. Dobbiamo investire per garantire una sanità pubblica efficiente, accessibile e diffusa su tutto il territorio".

Nella proposta politica annunciata da Ricci, in primo piano anche l'economia: "l'importanza di un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare crescita economica, innovazione e tutela ambientale". "Dobbiamo sostenere le imprese locali, promuovere il turismo di qualità, investire nelle energie rinnovabili e nelle infrastrutture strategiche per rendere le Marche più competitive e attrattive".

Tra le priorità anche far diventare del Marche "la regione con la migliore qualità della vita, una regione del benessere ecosostenibile". "Basta carrozzoni come Atim e Svem, - ha attaccato - bisogna essere una regione concreta" dichiara l'europarlamentare dal palco di Osimo".



