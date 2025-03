Pd Marche, 'bene disponibilità Ricci, ora costruire alternativa'

"Bene la disponibilità di Matteo Ricci, ora avanti nella costruzione di un'alternativa di governo plurale e inclusiva, per cambiare le Marche". Così il Pd Marche, per voce della segretaria regionale Chantal Bomprezzi dopo la serata al Teatro la Nuova Fenice di Osimo in cui l'europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro ha annunciato di accogliere la proposta del partito a candidarsi a presidente di Regione. "Accolgo con favore la disponibilità di Matteo. - afferma Bomprezzi - Ora avanti con determinazione nella costruzione del nostro progetto di cambiamento per le Marche".

"L'obiettivo - spiega la segretaria dem - è offrire ai marchigiani un'alternativa di governo alla destra, inclusiva, plurale e di qualità. Per questo serve proseguire con regolarità in un confronto ampio con gli altri leader dei partiti con cui abbiamo avviato un dialogo, facendo il percorso condiviso che serve sui temi e facendo la sintesi sul candidato presidente".

"Abbiamo a cuore questioni che riteniamo prioritarie, come la difesa della sanità pubblica, il rilancio economico della regione per creare lavoro e sviluppo, e politiche di incentivo per contrastare lo spopolamento delle aree interne. - ricorda Bomprezzi - Un progetto di cambiamento credibile avrà bisogno delle migliori forze in campo. Bisognerà capire come valorizzare le varie esperienze dei territori con le singole candidature, tenendo conto della necessità di dare spazio anche al rinnovamento e a una nuova classe dirigente che - conclude - possa interpretare le questioni più dirimenti per i giovani marchigiani, come nuove opportunità di lavoro, sostegno alla creazione di una famiglia e tutela dell'ambiente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA