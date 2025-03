Molestie a condomina ed ex compagna, denunciati nel Fermano

Perseguitano e molestano la condomina e la ex compagna: denunciati due uomini nel Fermano. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio (Fermo) hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto agli atti persecutori.

A seguito di una querela presentata da una donna, i militari hanno denunciato un 42enne, che vive nello stesso condominio della parte offesa che ha sporto denuncia. La donna ha riferito di essere stata oggetto di continui dispetti, minacce e insulti da parte dell'uomo; comportamenti che, sebbene non avessero richiesto cure sanitarie, le avevano causato un persistente e crescente stato d'ansia. I carabinieri hanno attivato il "codice rosso", protocollo di emergenza per garantire una rapida risposta alle situazioni di violenza contro le donne.

A Falerone (Fermo), invece, i carabinieri hanno denunciato un 37enne di origine ucraina, accusato di atti persecutori nei confronti di una donna del posto. Le molestie e le condotte vessatorie, che si sarebbero protratte già a partire dal mese di settembre, sarebbero state motivate da gelosia legata a una precedente relazione sentimentale tra i due. Anche in questo caso è scattato il codice rosso a tutela della donna.



