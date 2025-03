Latini, con la cultura crescono il confronto e le Marche

Il Salone editoria Marche, aperto oggi alla Mole di Ancona, "porta in risalto la cultura viva del nostro territorio e anche tanti soggetti, come le case editrici marchigiane e libri indipendenti, che sono non sconosciuti, ma non sono sufficientemente valorizzate". Così il presidente dell'Assemblea regionale delle Marche Dino Latini a margine dell'inaugurazione della tre-giorni del Sem, alla seconda edizione, che ricorda due marchigiani prestigiosi: l'educatrice e pedagogista Maria Montessori, alla quale è stato intitolato il quarto piano di Palazzo delle Marche, e l'editore e creativo Massimo Canalini morto nel 2024.

La seconda edizione del Sem, osserva Latini, testimonia la "continuità del lavoro dell'Assemblea legislativa che fa del percorso proprio specifico con i Quaderni delle marche, in termini di apertura e diffusione della cultura, un fatto rilevante. Vuol dire anche indirettamente apertura e diffusione della cultura anche in termini di approccio politico, un approccio di servizio.

Il presidente sottolinea il ricordo a dedicato ad una grande figura come Maria Montessori, "che non è passata ma è moderna ed è futuro. L'intitolazione del quarto piano di Palazzo delle Marche e la scopertura della targa ieri dimostrano la sensibilità che era dovuta nei confronti di Maria Montessori.

Dopo l'inaugurazione di oggi, ricorda Latini, una serie di presentazioni dei libri: sono circa 34; 26 case editrici hanno dato la loro attenzione. Oggi abbiamo l'intervento di Giordano Bruno Guerri con la sua opera su Benito Mussolini. Domani Ernesto Galli della Roggia. Poi, lunedì, la grande giornata dedicata ai ragazzi, nell'auditorium: la giornata dedicata alle scuole e anche ai 30 anni dei quaderni delle Marche con le tante opere pubblicate".

La cultura, sottolinea i presidente, "favorisce il confronto, la conoscenza permette di condividere insieme tra visioni diverse un percorso comune per la realtà marchigiana".

"Attraverso la cultura si cresce in senso generale e si muovono le basi per il nostro futuro, - ha proseguito Latini - in particolare per le giovani generazioni. Cultura significa anche istituzione, politica e partecipazione".

Tanti ospiti importanti tra cui Giordano Bruno Guerri ed Ernesto Galli della Loggia. Testimoniano lo sforzo del Consiglio regionale affinché "il lavoro che in questi decenni con i Quaderni delle Marche è stato portato avanti, si concluda in un'opera significativa, e dia spazio e voce alle nostre case editrici, libere e indipendenti che ci segnalano quanto nel nostro territorio vi è di ricchezza in termini proprio letterari, di conoscenze, poetici e di servizi civili". "Più si legge, più ci sia accultura - ha ribadito il presidente Latini - più si mettono a confronto le proprie idee, più si partecipa, si diventa solidale con gli altri. Dunque una crescita per la nostra società".

A margine dell'evento, spazio anche a una riflessione sull'attività del Consiglio regionale: "l'attività del Consiglio regionale oltre a quella propria specifica di provvedimenti registrativi è davvero notevole. Siamo davvero delle eccellenze come Consiglio regionale a livello d'Italia, afferma Latini ricordando anche l'iniziativa per ricordare una figura come Maria Montessori, e quella prossima per la "scuola di formazione politica e altre che sono in cantiere ma non ancora approvate".

"Occorre far sì che davvero - aggiunge - rompiamo davvero l'assedio, il muro che il Palazzo delle Marche, l'apparenza di essere cittadella chiusa dalla politica. Ci apriamo a tutti gli altri in un confronto che - conclude Latini - anche quando è critico, è importante e permette di abbattere l'astensionismo dalla partecipazione alla vita politica, e di far crescere le nuove generazioni, nuove persone che, con il loro servizio, ci daranno una spinta notevole a far crescere meglio le Marche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA