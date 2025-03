Incendio in raffineria, Mastrovincenzo 'interrogazione urgente'

"Ieri sera, dopo la terribile esplosione all'API di Falconara, i cittadini sono rimasti all'oscuro di quanto stava avvenendo, informati solo dalle terribili immagini dei social. Il Comune non ha inviato alcun segnale acustico di allerta alla popolazione, né è stato attivato il sistema di messaggistica WhatsApp". Così il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo.

"Quello di ieri è l'ennesimo inaccettabile gravissimo episodio che si verifica all'interno della Raffineria - prosegue - e che mette a rischio l'incolumità e la salute di lavoratori e cittadini. Oggi depositerò una interrogazione urgente in Consiglio regionale per conoscere le cause di questo ennesimo grave incidente"; altri quesiti posti dall'esponente dem riguardano "i motivi per cui il Comune di Falconara non ha comunicato tempestivamente nulla alla popolazione; quale è stata in questi anni l'attività del Tavolo inter-istuzionale istituito durante la scorsa Legislatura proprio per monitorare lo stato del sito, verificare l'adeguatezza del piano di emergenza esistente a tutela dei lavoratori e dei cittadini, definire linee guida per affrontare le problematiche ambientali esistenti e future". Mastrovinceno chiede anche "se il Presidente Acquaroli ha intenzione di sollecitare la proprietà dell'Api a presentare un radicale piano di riconversione del sito verso attività ambientalmente sostenibili, così come peraltro previsto anche dalla Risoluzione approvata all'unanimità in Consiglio Regionale il 24 aprile 2018, su mia proposta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA