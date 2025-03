Dall'Anci 300mila euro a Fermo per gestire le strutture sportive

Aggiudicato a Fermo, nell'ambito di in un bando nazionale dell'Anci, associazione Comuni italiani, un finanziamento di quasi 300mila euro per Fermo a sostegno di attività legate alla gestione di spazi pubblici comunali da parte dell'associazionismo. "Di certo non è la prima volta ma rimane sempre una grande soddisfazione", commenta il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro.

Il finanziamento potrà supportare azioni di gestione delle strutture sportive ma anche eventi sportivi di richiamo nazionale, oltre che l'acquisto di accessori e arredi a completamento delle palestre che saranno interessate dall'intervento.

"Una somma che - spiega il Comune - permetterà una gestione sociale con sostegno alle fasce fragili di nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione sulla costa nord per discipline diverse, dagli sport di squadra a quelli da combattimento, dallo skateboard alla rampicata sportiva. Ma la soddisfazione importante è anche quella di essere riusciti a porsi come quarto progetto nazionale, a pari merito con Torino e davanti a realtà come Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Bari o Milano risultando poi l'unica città marchigiana a riuscire ad essere finanziata".

"E' un ulteriore segno di come gli uffici ormai lavorano ottimamente con i bandi", aggiunge l'assessore allo sport e politiche giovanili Alberto Scarfini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA