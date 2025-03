Battistoni, 'Ricci non conosce la Regione e non ha idee chiare'

"Gli annunci del candidato Matteo Ricci per le regionali del 2025 offrono un quadro desolante sulla sua conoscenza della Regione per la quale sciorina ricette miracolose, idee e proposte poco chiare e confuse e soprattutto lontane delle reali esigenze dei cittadini". Lo dichiara in una nota il Commissario Regionale di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni.

"Quando parla di sicurezza e mafie - aggiunge - ricordo che tale competenza non è fra le deleghe della Regione ma dei Prefetti e del ministero dell'Interno, ma pur volendo seguire l'appello di Ricci ricordo che pochi giorni fa il ministro Piantedosi ha dato il via libera ad una implementazione di uomini e mezzi in favore di San Benedetto del Tronto pochi giorni dopo i gravi fatti di cronaca"; "così come ricordo la sottoscrizione dei Patti per la Sicurezza Urbana firmati da Regione, Prefettura di Macerata e di Fermo e i Comuni di Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Atti concreti che Ricci dovrebbe conoscere o quanto meno ricordare".

"Per essere credibili -prosegue Battistoni - bisognerebbe essere seri e non gettare vuoti slogan. A tal proposito per rendere veramente credibile la sua candidatura, faccio un appello a Matteo Ricci: che si dimetta da europarlamentare - attacca l'esponente azzurro - e che spenda le sue energie per le Marche. Siamo certi che questo atto di trasparenza senza paracaduti da parte di Ricci non avverrà mai".

"Poi un'ultima domanda in merito al suo tour in bicicletta per conoscere le Marche. Ma fino ad oggi dove è stato? Non conosce la sua Regione? - conclude Battistoni - Il candidato del Pd Matteo Ricci è lo stesso sindaco di Pesaro, è lo stesso dirigente del Pd che fino a quattro anni fa parlava con il Presidente della Regione Marche a guida Pd o un suo omonimo?".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA