Azione Universitaria Unimc, Unifestival su cultura vino Marche

Promuovere uno dei settori d'eccellenza della Regione, la viticoltura, evidenziando il saper fare marchigiano e il ruolo da protagonista che il vino ha avuto nel corso dei secoli, in diversi ambiti. Questo il pilastro sul quale si fonda l'iniziativa Unifestival promossa da Azione Universitaria Macerata e dedicata al "Vino: la creatività nella tradizione", in programma il 25 marzo alle 17.45 nella sala conferenza del Dipartimento Economia e Diritto, piazza Strambi 1, a Macerata.

Il programma dell'iniziativa prevede tre specifici momenti.

Il primo istituzionale, con una conferenza moderata dal vicepresidente di Azione Universitaria Unimc Salvatore Amicucci, che prevede i saluti della professoressa Unimc Alessandra Fermani e del presidente di Azione Universitaria Unimc Matteo Cattivera. Successivamente, si passerà al protagonista dell'Unifestival, il vino, attraverso i relatori: Giuseppe Rivetti (Professore della facoltà di Giurisprudenza e Presidente regionale del Fai) e Carlo Cambi (Giornalista esperto in ambito eno-gastronomico e cofondatore del Movimento Turismo del Vino).

Quindi, la manifestazione si concluderà con una degustazione eno-gastronomica a cura dalla cantina "I tre Filari" di Recanati, con le spiegazioni dei vini proposti da parte dell'enologo dell'azienda Sergio Paolucci dell'azienda medesima, e con il catering di "Tutto Incluso" di Macerata.

"Abbiamo deciso - anticipa il vicepresidente di Azione Universitaria Unimc, Salvatore Amicucci - di proporre questo tema per il nostro Unifestival in quanto il vino rappresenta un prodotto d'eccellenza tipico del territorio marchigiano, ma anche un archetipo della creatività umana, frutto della perfetta armonia tra natura e tradizione agricola, il nostro saper fare marchigiano che ha permesso alla nostra Regione di essere conosciuta a livello nazionale e internazionale, anche da questo punto di vista".

"L'evento si propone di approfondire il vino in tutte le sue sfaccettature, - conclude il presidente di Azione Universitaria Unimc, Matteo Cattivera - partendo da un'analisi filosofico-letteraria, passando per gli aspetti storici e artistici, fino ad arrivare al suo ruolo nella valorizzazione del territorio. Azione Universitaria Macerata invita studenti e appassionati a partecipare a questa occasione di approfondimento e convivialità, per riscoprire insieme il valore culturale del vino e il legame che esso crea tra generazioni e identità locali".



