Anziana scomparsa a Pesaro, ricerche anche in mare

Una donna di 80 anni è scomparsa ieri pomeriggio dopo aver lasciato incustodita la propria autovettura parcheggiata in zona foce del fiume Metauro (Pesaro Urbino). Nella prima mattinata di oggi, fa sapere la Direzione Marittima di Ancona, è iniziata un'operazione di ricerca e soccorso a mare. La macchina dei soccorsi a mare si è attivata in virtù di una richiesta giunta alla Sala Operativa del Compartimento Marittimo di Pesaro dai locali vigli del fuoco già impegnati nelle ricerche a terra insieme ai carabinieri.

Con il coordinamento della Sala Operativa del 7/o Maritime Rescue Sub Center di Ancona, è stata inviata sul punto la motovedetta Cp 872 della Guardia Costiera di Pesaro, che ha avviato un pattugliamento della zona interessata. E' stato disposto l'intervento dell'elicottero della Guardia Costiera di Pescara decollato alle 11.40, che procede per la zona operazioni la fine di un pattugliamento dall'alto di una zona di mare compresa tra la Foce di Fosso Sejore (limite nord) e la Foce del Fiume Cesano (limite sud), fino ad un limite esterno di cinque miglia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA