Violazioni della sicurezza sul lavoro, ammende per 30mila euro

Durante l'esecuzione di alcuni controlli per la sicurezza sul lavoro, i carabinieri dell'Ispettorato Lavoro Ancona hanno scoperto irregolarità in un cantiere edile a Jesi e in un'azienda tessile a Trecastelli, elevando ammende per oltre 30mila euro.

I carabinieri del Nil hanno eseguito una serie di controlli specialistici ad attività produttive ed edili sul territorio, avvalendosi della collaborazione delle Stazioni Carabinieri delle località interessate, nell'ambito della strategia operativa di cooperazione voluta dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona. Il focus dei controlli è stato rivolto al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, per scongiurare alla radice le cause di potenziali incidenti, che tutt'oggi continuano a mietere vittime con un'incidenza preoccupante anche per colpa del mancato rispetto delle più elementari norme (anche di buonsenso) sulla safety.

Il 19 marzo a Jesi, è stato ispezionato un cantiere edile ove sono state riscontrate diverse irregolarità sui ponteggi installati, che nello specifico non rispettavano gli standard tecnici previsti dalla legge per la prevenzione delle cadute accidentali nel vuoto. I referenti del cantiere sono stati segnalati ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed elevate ammende per un totale di oltre 21mila euro.

Ieri mattina, a Trecastelli, i militari del Nil e della locale Stazione hanno ispezionato un laboratorio tessile ne quale, all'esito di una minuziosa verifica, è stata riscontrata la presenza di uno stenditore elettronico di tessuti privo delle previste dotazioni di sicurezza: elevate ammende per oltre 9mila euro.

I risultati di tali attività, rimarca l'Arma, "confermano la necessità di perseverare nelle strategie di controllo e prevenzione messe in atto dai Carabinieri delle articolazioni specialistiche e territoriali, anche per investire sulla formazione e sulla consapevolezza del rischio di incidenti sul lavoro, in troppi casi, appaiono sottovalutati anche a fronte dei dati allarmanti degli infortuni e dei casi drammatici quotidianamente riportati dalle cronache nazionali.a di condanna.



