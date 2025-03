Vimini si dimette dalla carica di presidente della Pescheria

"Questa mattina, con un paio di settimane di anticipo rispetto alla scadenza prevista, ho rassegnato le mie dimissioni dal ruolo di presidente della fondazione Pescheria". Così scrive Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla cultura di Pesaro, sui suoi canali social.

"Ho completato il compito che mi era stato richiesto dal sindaco, Andrea Biancani, ovvero portare a termine le attività di Pesaro 2024 e gettato le basi per un nuovo corso che possa stabilizzare la mission della Fondazione e metterla in grado di aprirsi a nuovi scenari - dice Vimini - ho scelto questa tempistica per consentire a Biancani di nominare un nuovo consiglio di amministrazione che potesse aprire la procedura di selezione del nuovo direttore nei tempi dovuti, vista la manifestata volontà del direttore, Silvano Straccini, di non proseguire in questo ruolo oltre il mandato di Pesaro 2024 - conclude - essendo convinto che non dovesse essere prerogativa di un presidente e di un Cda uscente determinare gli assetti futuri ho preferito questa soluzione, d'accordo con il Sindaco, che ringrazio per la fiducia e la condivisione di intenti".





