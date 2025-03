Traguardo Storico dei 70 anni per l'Acquedotto del Pescara

Ciip (Cicli integrati impianti primari) di Ascoli Piceno celebra un anniversario di grande rilevanza per il territorio: i 70 anni dell'Acquedotto del Pescara, un'infrastruttura essenziale che da decenni garantisce acqua di qualità a migliaia di cittadini nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. Questo anniversario non rappresenta solo un'occasione per ripercorrere la storia di Ciip spa, ma anche un'opportunità per riflettere sulle sfide future, dalla sicurezza idrica alla sostenibilità ambientale.

Nel corso degli anni, Ciip ha affrontato numerose difficoltà, tra cui il cambiamento climatico e le emergenze naturali, mantenendo sempre l'obiettivo di una gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche. Oggi, con una delle reti idriche più estese del centro Italia, l'azienda continua a investire nell'innovazione tecnologica e nella tutela ambientale per garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro.

Per celebrare questo traguardo, CIIP ha organizzato una serie di eventi e progetti pensati per coinvolgere la comunità e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'acqua come bene comune. Tra le principali iniziative spiccano: Programmi educativi per le scuole, la collaborazione con i Carabinieri, per promuovere la tutela del territorio e campagne di prevenzione contro le truffe agli anziani, percorsi culturali nei musei, per valorizzare la storia dell'acquedotto e il patrimonio idrico locale attraverso l'arte, storytelling sui social network, con racconti, immagini e testimonianze che ripercorrono la storia dell'acquedotto, giornate celebrative, una mostra fotografica itinerante, Re-branding, con un nuovo logo commemorativo che accompagnerà tutte le iniziative ufficiali fino al 31 dicembre 2025.

"Questo traguardo non è solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per ribadire il nostro impegno verso il futuro del servizio idrico" ha detto Maddalena Ciancaleoni, presidente di Ciip S.p.A.

Anche Marco Fioravanti, presidente ATO 5 Marche, ha voluto evidenziare il ruolo strategico dell'acquedotto: "Questa celebrazione ci ricorda che non si tratta solo di un'opera ingegneristica, ma di un'infrastruttura fondamentale per il territorio, capace di garantire acqua potabile a migliaia di cittadini, sostenere l'agricoltura e favorire lo sviluppo economico. L'acqua è vita, economia e identità: il nostro compito è assicurarne la disponibilità e la qualità per le generazioni future".



