Ruba per fame, denunciato ma poi aiutato dai carabinieri

Spinto dalla necessità, dalla fame e dalla sua difficile situazione economica, si improvvisa ladro e ruba da un supermercato di Fabriano (Ancona), generi alimentari per complessivi 120 euro. Ma viene scoperto subito dal personale del supermercato che avvisa i carabinieri della Compagnia cittadina. I militari, rendendosi conto delle motivazioni del gesto, sono obbligati a procedere con la denuncia ma pagano un pranzo in un ristorante cittadino al 72enne e lo mettono in collegamento con il locale Centro culturale islamico della misericordia che per i prossimi giorni si farà carico di procurargli generi di prima necessità.

Immediatamente i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile avevano ricostruito il maldestro tentativo di furto: l'uomo aveva tentato di uscire dal supermercato con il carrello pieno senza tuttavia pagare la merce prelevata. Visto che l'uomo risultava incensurato, i carabinieri gli hanno chiesto spiegazioni sui motivi del furto. A quel punto, il 72enne ha raccontato la sua situazione di disagio per difficoltà economiche e personali che lo hanno indotto, pur nella piena consapevolezza del grave errore che stava per compiere, a provare a rubare. Considerata questa situazione, pur dovendolo denunciare, i carabinieri si sono attivati per fornirgli un supporto che nei prossimi giorni garantisse all'uomo generi alimentari di prima necessità



