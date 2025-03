Opere Museo Omero a Nova Gorica per 'Arte oltre il visibile'

Otto opere del Museo Omero di Ancona in trasferta a Nova Gorica per l'inaugurazione della galleria tattile "Arte oltre il visibile", che sarà inaugurata questo pomeriggio al Mercator Center.

Le opere concesse in prestito dal Museo Omero sono il modello volumetrico del Partenone e sette copie in gesso: Testa dello pseudo-Seneca, Testa di Damoxenos, Testa di putto, Ritratto di Michelangelo, Dama del Mazzolino, Vergine di Bruges, Bassorilievo dell'abbazia di Nonantola con la formella dedicata al Presepe. Queste opere saranno ospitate nella sezione "Il mondo esistente", dedicata alle buone pratiche dalla Slovenia e dall'Italia, mentre nell'altra sezione "Il mondo in divenire" saranno esposte opere d'arte accessibili e significative al tatto, nate dalla collaborazione tra 17 artisti sloveni, italiani e croati, e persone con disabilità visiva.

La galleria rimarrà aperta fino al 13 dicembre 2025 ed è una delle iniziative del calendario di GO! 2025 Nova Gorica- Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025.

Il progetto, avviato nel giugno 2023, unisce musei, artisti e varie istituzioni, tra cui il Museo Omero, che ha ospitato lo scorso anno, in un incontro formativo, professionisti del Museo del Goriziano (Goriški muzej), rappresentanti dell'Associazione intercomunale dei ciechi e degli ipovedenti di Nova Gorica e altri partner.

"La scoperta del valore sia cognitivo sia estetico della tattilità, in cui il Museo Omero viene riconosciuto tra i protagonisti, è il riferimento culturale per questa collaborazione che ci auguriamo rappresenti soltanto un primo passo- spiega Aldo Grassini, presidente del museo che ha sede alla Mole Vanvitelliana-. Il Museo Omero da alcuni decenni ha intrapreso questa strada ed è bellissimo che anche il Goriški muzej voglia approfondire una ricerca capace di avviare una grande riforma della museologia. Pensare che l'arte rappresenti un fenomeno esclusivamente visivo domina da qualche secolo il mondo della cultura. Ora però si sta scoprendo che davanti ad un'opera d'arte ciò che conta veramente è un'esperienza che riesca a coinvolgere totalmente il soggetto e a mettere insieme tutte le sue risorse e tutti i sensi, compreso il tatto, rimuovendo definitivamente l'ostracismo di cui esso è vittima."



