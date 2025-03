Mostra Borgo Seghetti Panichi, gioiello unisce natura e cultura

Il Borgo Storico Seghetti Panichi, immerso nelle colline marchigiane vicino ad Ascoli Piceno, è un vero gioiello che unisce storia, cultura, natura e innovazione. Questo complesso, originariamente fortezza medievale, si è evoluto nel tempo in una residenza di campagna e oggi rappresenta un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche e rigeneranti.

Dal 29 marzo all'8 giugno 2025, il Borgo ospiterà la mostra didattica "La Bioenergia degli Alberi, tra Visibile e Invisibile". In esposizione immagini uniche dei campi bioelettromagnetici emessi dagli alberi, catturate con la tecnologia innovativa della "Phaedra Hyperspectral Imaging Camera". Questi scatti rivelano, attraverso particolari colori, il flusso delle energie benefiche emesse dagli alberi e il loro impatto sull'organismo umano.

Grazie a questa avanzata lettura energetica, supportata anche da una sosta negli spazi bioenergetici preferiti, la visita al Parco del Borgo Storico Seghetti Panichi si configurerà come un'esperienza educativa e didattica consapevole, capace di aprire nuovi orizzonti sul ruolo che piante e alberi possono svolgere per la salute e la mente umana, oltre che per l'ambiente.

Al centro del Borgo si trova un maestoso giardino storico, progettato a fine Ottocento dal celebre paesaggista Ludwig Winter. Il giardino è un capolavoro di architettura verde, che si estende su cinque ettari, combinando piante esotiche, essenze mediterranee e scorci incantevoli. Recentemente, grazie ai fondi del PNRR per la valorizzazione di giardini storici, il parco ha subito un importante restauro che lo ha trasformato nel primo Parco Bioenergetico storico d'Europa.

Questo parco innovativo utilizza i principi della bioenergetica per migliorare il benessere psicofisico dei visitatori. Grazie alla tecnica del "Bioenergetic Landscapes", è stato possibile identificare 30 alberi con particolari proprietà benefiche per gli organi umani. Le aree bioenergetiche create da questi alberi offrono spazi ideali per rilassarsi, ridurre lo stress e rigenerarsi.

Per arricchire l'esperienza della mostra, il 29 marzo Marco Nieri condurrà un workshop dedicato al rapporto tra biosfera, alberi e benessere umano. Un'occasione imperdibile per approfondire il potere terapeutico della natura.

Il Borgo Storico Seghetti Panichi offre non solo natura e cultura, ma anche ospitalità raffinata con camere storiche, appartamenti eleganti, una piscina e una zona benessere. Gli chef della dimora utilizzano i prodotti dell'orto adiacente, regalando sapori genuini e un'esperienza culinaria indimenticabile.

Questo luogo incantevole, intrecciando passato e futuro, invita i visitatori a scoprire un nuovo modo di vivere il connubio tra uomo e natura. Il Borgo Seghetti Panichi si distingue come simbolo di bellezza, innovazione e benessere nel cuore delle Marche.



