Lupi, 'Ricci? Con Acquaroli Marche tornate protagoniste'

Nelle Marche si costituisce il Gruppo di Consiglio di Regionale di Noi Moderati con Marco Marinangeli, ex Lega che ha già aderito al partito, al quale si affianca Luca Santarelli eletto nella civica Rinasci Marche.

Alla presentazione dell'iniziativa consiliare ha partecipato a Palazzo delle Marche, ad Ancona, il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi che risposto a domande sull'avvio della campagna elettorale con la candidatura del dem Matteo Ricci che sfiderà il presidente Francesco Acquaroli, eletto per il centrodestra nel 2020 dopo 25 anni di governo del centrosinistra.

"La candidatura di Ricci? Benvenga - ha risposto Lupi - non abbiamo paura di nessuno anche perché in politica parla una sola cosa: una volta che i cittadini ti hanno dato la fiducia parlano i fatti, parlano le risposte concrete che hai dato". " E con il presidente Acquaroli, con la maggioranza di centrodestra - ha proseguito Lupi - mi sembra che le Marche siano tornate ad essere protagoniste. C'è ancora tanto lavoro dobbiamo da fare - ha concluso - ma oggi siamo qui per salutare la costituzione del Gruppo consiliare e per dire che l'esperienza civica che Santarelli rappresenta trova una casa importante che è quella di Noi moderati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA