Lupi, a Bruxelles si è confermata linea governo su difesa comune

"A Bruxelles si è confermata la linea sostenuta dalla maggioranza e dal governo: rafforzare una comune difesa europea, investire in infrastrutture per la sicurezza, rafforzare l'asse tra Europa e America attraverso la Nato. Sono tutti elementi fondamentali". Lo ha detto ad Ancona Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, a proposito del Consiglio europeo, a margine della conferenza stampa per presentare la costituzione del Gruppo Noi Moderati in Consiglio regionale delle Marche con i consiglieri Marco Marinangeli, già nel partito, e l'ingresso di Luca Santarelli entrato nell'Assemblea con la civica Rinasci Marche.

Lupi ha fatto riferimento anche alla questione dei dazi. "Non serve a nessuno - ha ribadito -: mi metti un dazio o te ne metto un altro io, non ci porta da nessuna parte, occorre un dialogo e un ponte tra Stati Uniti d'America e Europa".



