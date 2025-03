incidente mortale in A14, un fascicolo per omicidio stradale

Si indaga per omicidio stradale per la morte di Gabriele Ramazzotti, il 57enne che ieri ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 14, nel Comune di Montemarciano (Ancona).

Il fascicolo è stato aperto dal pm Rosario Lioniello che ha disposto anche il sequestro dei mezzi coinvolti. Non ci sarà nessuna autopsia. Ramazzotti, originario di Santa Maria Nuova (Ancona), viaggiava come passeggero a bordo di un furgone aziendale quando il mezzo si è schiantato contro un tir, attorno alle 10, che lo precedeva.

Un tamponamento violentissimo mentre il furgone, guidato da un collega di 58 anni, rimasto ferito in maniera grave ma non in pericolo di vita, procedeva in direzione Pescara, nella corsia sud. Non è chiaro se il tir si fosse fermato o avesse rallentato o se uno dei due mezzi si fosse appena immesso sulla carreggiata da una stazione di servizio. Dai primi accertamenti il furgone non avrebbe nemmeno frenato prima di tamponare il mezzo pesante davanti.



