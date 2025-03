Incendio in raffineria a Falconara, in azione vigili del fuoco

Dopo la segnalazione di un incendio all'interno della raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona), stanno intervenendo sul posto i vigili del fuoco, con squadre da Ancona, Jesi e Senigallia. In serata nella zona si era sentito un forte rumore, come di una deflagrazione, e sono state segnalate fiamme piuttosto alte: secondo le prime informazioni, forse a causa della rottura di un tubo o di una valvola, il fuoco sarebbe divampato su un impianto ad alta pressione, producendo fiamme molto alte così come la colonna di fumo. Gli impianti in questioni erano partiti da pochi giorni dopo un fermo per manutenzione. L'incendio ora sarebbe stato domato dai vigili del fuoco che sono ancora sul posto. Sono presenti anche due assessori del Comune di Falconara Marittima per monitorare la situazione.

L'incendio, fanno sapere il vigili del fuoco, si è sprigionato nel settore della lavorazione del gasolio, ed è attualmente sotto controllo. Sono state attivate le procedure di sicurezza all'interno dello stabilimento. La Direzione regionale dei vigili del fuoco ha allertato uomini e mezzi da tutti i Comandi delle Marche che stanno raggiungendo il luogo dell'intervento. Stando a quanto si è potuto apprendere, non si sarebbero registrati feriti. Durante l'emergenza è stata chiusa la strada in direzione della raffineria.



