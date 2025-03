Imprenditore latitante dal 2016 arrestato in Spagna

Era ricercato dal marzo 2016 un italiano di 62 anni arrestato dalla Policia national a Las Palmas de Gran Canaria, in Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia per il reato di bancarotta fraudolenta.

L'uomo, amministratore di un noto calzaturificio di Montegranaro, in concorso con altre quattro persone, avrebbe distratto, dissimulato e occultato ingenti somme di denaro derivanti dalle fatturazioni, rivendendo la quasi totalità dei beni aziendali consistenti in merci, materie prime, macchinari e automezzi, dopo aver dichiarato il fallimento della società, incassando indebitamente centinaia di migliaia di euro.

Il latitante è ora in attesa di essere estradato in Italia e dovrà una pena residua di anni tre e mesi quattro di reclusione.





