Fornisce un documento falso, arrestato dalla Squadra Mobile

Fornisce un documento d'identità falso e viene arrestato dalla Squadra Mobile di Ancona. E' accaduto ieri: gli agenti della Mobile hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino iracheno di 34 anni per possesso di documenti di identificazione falsi per cui è prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

L'uomo, a bordo di una vettura con targa straniera noleggiata, viaggiava insieme ad altri due soggetti. All'atto del controllo ha mostrato una carta di identità belga valida per l'espatrio che ha destato sospetti come la patente tedesca fornita da un altro dei tre. Esperiti in tempo reale i dovuti accertamenti da parte del personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, è stato accertato che i due documenti erano falsi. Per la falsità della carta di identità valida per l'espatrio è previsto l'arresto: dunque l'iracheno è stato arrestato in flagranza di reato e collocato nelle celle di sicurezza della questura in attesa della direttissima tenutasi questa mattina. All'esito dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto per il il 34enne, poi rimesso in libertà, e rilasciato nulla osta all'espulsione. L'altro soggetto identificato è stato deferito in stato di libertà per possesso della patente falsa. L'auto sulla quale viaggiavano i tre è stata sequestrata accertamenti finalizzati a escludere la provenienza delittuosa del veicolo.



