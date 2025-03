Fede (M5s), Ricci candidato? Partire dal programma poi il nome

"Prendiamo atto della decisione di Matteo Ricci", spinto dal Pd Marche, di candidarsi a presidente della Regione, "ma al momento siamo a disposizione solo per collaborare a costruire un percorso che parta dal programma, certamente non l'inverso, per giunta con due velocità. Al momento il tavolo di confronto con le altre forze progressiste procede troppo lentamente". E' il deputato e coordinatore regionale del M5s Giorgio Fede a mettere i paletti dopo che l'europarlamentare dem ha rotto gli indugi per le elezioni regionali.

" Lo ribadisco: - sottolinea Fede - progetto, programma comune, poi perimetro di coalizione e solo alla fine, il nome che possa garantire l'attuazione di questo progetto e in merito a questo, giova ricordarlo, anche noi abbiamo diversi nomi da porre sul tavolo, sia civici che interni al M5s".

"Il significato simbolico della primavera è l'arrivo di una nuova stagione, - osserva il deputato M5s con riferimento al nome dell'evento a Osimo in cui Ricci formalizzerà la propria corsa a presidente, "Primavera dintorno brilla nell'aria" - simboleggia la rinascita, la fertilità e il ritorno alla vita dopo il freddo invernale. E in questo senso, alle Marche non serve la ripresa di un passato prossimo ma il risveglio di una comunità marchigiana che non si riconosce più in vecchi metodi, nelle attività di un singolo".

"Il 50% dei marchigiani - ricorda Fede - ha deciso di non partecipare alle scelte regionali alle ultime elezioni: ci indica che non si riconoscono più nelle logiche di prevaricazione e di mancato dialogo. Occorre un lavoro che sappia richiamare la comunità. Questo potrà avvenire esclusivamente attraverso un percorso franco e trasparente e non da percorsi inversi. Noi lavoreremo con chi vuole anteporre un progetto condiviso e non un nuovo leader, - conclude - che comunque andrà individuato insieme. Solo questo segnerà un nuovo inizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA