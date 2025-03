Da Villa Bonaccorsi a teatri, incontro Giuli-Acquaroli su Marche

"Ieri a Roma ho avuto un piacevole confronto con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, su alcuni progetti importanti per le Marche". Lo annuncia in un post social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che spiega: "abbiamo fatto il punto rispetto al progetto di riqualificazione del complesso di Villa Bonaccorsi (a Potenza Picena, nel Maceratese, ndr), acquisita a patrimonio statale pubblico e per il quale il ministero ha stanziato circa 10 milioni di euro che si aggiungono ai 4 milioni di fondi regionali destinati con l'obiettivo di far tornare fruibile un luogo meraviglioso della nostra regione".

È stato il momento per sottolineare l'importanza della candidatura a Patrimonio Mondiale Unesco dei Teatri storici all'italiana delle Marche, - prosegue Acquaroli - una scommessa su cui il Governo ha voluto credere presentando il dossier a Parigi. Ma anche aree interne e borghi, attraverso la valorizzazione delle Marche come museo diffuso. E di progetti speciali su cui ci auguriamo di avere presto delle importanti novità. - conclude il presidente della Regione Marche - Ringrazio il ministro Giuli per l'interesse e l'attenzione rivolte alla nostra regione, organizzeremo presto alcune iniziative sul territorio per valorizzare il grandissimo patrimonio culturale e storico marchigiano".



