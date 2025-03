Corso di autodifesa per il personale sanitario ad Ascoli Piceno

Un corso provinciale gratuito di autodifesa e arti marziali per il personale sanitario dell'Azienda sanitaria territoriale. Lo organizza il sindacato NurSind di Ascoli Piceno. "Questo corso - spiega il segretario provinciale Maurizio Pelosinasce in risposta ai crescenti episodi di aggressione nei reparti di pronto soccorso, nei servizi del 118 e nelle unità di psichiatria, che rappresentano un problema sempre più grave con pesanti ripercussioni psicologiche e fisiche per il personale sanitario".

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nel 2023 sono stati segnalati oltre 16mila episodi di violenza nelle strutture sanitarie pubbliche italiane, coinvolgendo circa 18mila professionisti. Le infermiere sono le vittime più frequenti, e i luoghi più esposti restano i pronto soccorso e le unità psichiatriche. Recenti studi - riferisce il sindacato - indicano che il 68% degli operatori sanitari ha subito almeno un episodio di violenza nel corso della propria carriera, evidenziando la necessità di azioni concrete per tutelare chi lavora per la salute della comunità.

A seguito di una sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha riconosciuto un risarcimento di oltre 22mila euro a un'infermiera aggredita nel 2017 all'Ospedale di Ascoli Piceno, il NurSind ha deciso di organizzare il corso per fornire strumenti concreti per affrontare situazioni di pericolo e aumentare la consapevolezza sui rischi legati alla professione; prevede due incontri da quattro ore ciascuno, alternando teoria e pratica. Verranno affrontate tecniche di difesa personale adatte a tutti, strategie per riconoscere e prevenire situazioni di rischio nei contesti sanitari, e simulazioni pratiche per apprendere come reagire in caso di aggressione. L'approccio del sistema Awti - Wing Tsun si basa su principi di difesa personale studiati per affrontare avversari fisicamente più forti, senza richiedere particolari doti atletiche. Il NurSind di Ascoli Piceno ribadisce il suo impegno per la tutela di tutti i professionisti sanitari, perché chi lavora per la salute della comunità ha diritto di farlo in sicurezza.



