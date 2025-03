Contro il Bullismo, ad Ascoli inaugurata Panchina Gialla n. 125

E' stata inaugurata ad Ascoli Piceno la "Panchina Gialla" n. 125 del progetto nazionale di Helpis onlus, realizzata nell'ambito del progetto "Insieme è meglio" vinto dall'Istituto scolastico comprensivo don Giussani - Monticelli a seguito di un bando regionale. La Panchina Gialla è il simbolo ufficiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e ha il patrocinio del Ministero dell'Interno e dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Ogni panchina è numerata, ha una targa, è mappata e ha un codice colore inequivocabile: il giallo limone, scelto per dipingere queste panchine, ha un significato profondo. È un colore aspro, come il bullismo, e rappresenta una forte presa di posizione contro ogni forma di violenza, discriminazione e bullismo, sia fisico sia online. Quella della scuola don Giussani è la prima in provincia di Ascoli Piceno e anche la prima in regione tra le città capoluogo di provincia.

"Faccio i complimenti agli studenti e alle studentesse dell'ISC don Giussani - ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti - perché è molto importante tenere alta la guardia su certi temi. Il bullismo, con tutte le sue derivazioni dovute alle nuove tecnologie, è un fenomeno pericoloso che va combattuto partendo dall'educazione e dalla prevenzione. La panchina gialla è un simbolo potente, che deve ricordare a tutti noi la necessità di dare il giusto esempio alle giovani generazioni e insegnare loro la cultura del rispetto dell'altro".

"Auspichiamo che l'installazione di questa panchina diventi occasione di attenzione costante al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" ha aggiunto il dirigente scolastico Francesca Camaiani. "Grazie a tutto il personale e ai genitori che fanno parte del team antibullismo della scuola, alle ragazze e ai ragazzi che hanno pitturato la panchina, preparato letture, poesie e cartelloni e grazie all'Amministrazione comunale per condividere con noi l'iniziativa e avere donato la panchina, pieno e ulteriore esempio di patto di comunità tra scuola e territorio".



