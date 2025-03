Bici rubata a Bolzano ritrovata con il gps ad Ancona, fermato

Un uomo di 61 anni, di origine macedone, è stato sottoposto a fermo perché ieri è stato trovato al porto di Ancona con biciclette e materiale edile rubato.

Stava per imbarcarsi in una nave diretta in Grecia. E' accusato di ricettazione. Il controllo è stato fatto di pomeriggio dalla polizia dopo che una donna di Bolzano aveva chiamato il 112 perché aveva localizzato la sua bicicletta Cube Motorbike proprio all'interno dello scalo dorico.

La due ruote era munita di un tracker gps inserito nel telaio che ha permesso di geolocalizzarla. Era stata rubata l'11 marzo scorso. La bici oggetto di furto era nel portabagagli della vettura del 61enne, insieme ad altre cinque, tutte risultate rubate, e a numerose scatole con attrezzatura edile di marca di cui il conducente non aveva scontrini o bolle di acquisto.

Stando alla versione del 61enne, lui avrebbe comprato tutto in un mercatino dell'usato in Germania per 2mila euro. Oggi pomeriggio doveva essere condotto in tribunale per la convalida, davanti al gip Carlo Masini, ma la polizia lo ha dovuto accompagnarlo in ospedale per accertamenti medici in seguito ad un malore. La convalida si è svolta senza la presenza dell'arrestato. Il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari a Merano, dove è residente. Per l'udienza di convalida è stato difeso dall'avvocato Riccardo Somma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA