Alluvione del 2022, il ponte del Coppetto pronto entro fine anno

Procedono i lavori per la ricostruzione del ponte del Coppetto tra Ostra Vetere e Ostra (Ancona). Completamente danneggiata dall'alluvione del 15 settembre 2022, l'opera che passa sul fiume Misa dovrebbe essere pronta tra novembre e dicembre prossimi, oltre tre anni dopo i tragici fatti che causarono 13 vittime e danni all'intera rete viaria della vallata per centinaia di milioni di euro.

E' questa una delle novità riguardanti i numerosi cantieri, aperti per poter ritornare allo stato di normalità. L'occasione per annunciarla è stata il sopralluogo sul cantiere del vicecommissario per l'emergenza alluvione Stefano Babini, del sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi e dell'assessore locale ai lavori pubblici Carlo Casagrande, avvenuto lo scorso 19 marzo.

In base alla verifica dello stato di avanzamento, i lavori procedono secondo il cronoprogramma, fa sapere l'amministrazione comunale di Ostra Vetere, e dovrebbero terminare entro la fine dell'anno. L'infrastruttura di 50 metri, in acciaio a campata unica, verrà realizzata in officina e poi montata e assemblata sul posto, per un costo di circa 4 milioni di euro. Partirà invece a settembre 2025, per concludersi nell'autunno 2026, il cantiere per il nuovo ponte sul fiume Nevola SP 43. In questo caso la Regione Marche è sia soggetto attuatore che finanziatore dell'opera, attraverso la struttura commissariale regionale, e si sta occupando anche della progettazione, oltre che della futura realizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA