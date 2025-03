Sindaco Urbino 'siamo compatti, avanti con stessa giunta'

"Presentare le dimissioni è stata una decisione difficile ma necessaria, ma ora che sento di nuovo la fiducia di tutti si può tornare a governare con efficacia e serenità nonostante comunque, in questi venti giorni, nessuno ha mai smesso di lavorare, né io né i miei assessori". Così Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, confermato nel giugno 2024 alla guida di una coalizione di centrodestra, durante la conferenza stampa dedicata al ritiro delle sue dimissioni, che aveva protocollato il 28 febbraio.

"La maggioranza è di nuovo compatta e andiamo avanti con questa giunta, e in più alcune delle deleghe che avevo deciso di tenere io saranno affidate nei prossimi giorni - ha dichiarato il primo cittadino - in questi giorni si è detto che sono un sindaco isolato ma in realtà ho ricevuto il pieno sostegno dal centrodestra su tutti i livelli, locale, regionale e nazionale - aggiunge - in questi giorni da dimissionari ho avuto modo di sentire l'affetto dei cittadini, anche di sinistra, nei miei confronti e penso siano stati utili a tutti per riflettere su errori che abbiamo commesso e che dovremo evitare per il futuro".

"Le dimissioni dei tre consiglieri del gruppo di Rinascimenti hanno testimoniato senso di rispetto verso le istituzioni da parte loro, diverso invece per l'opposizione - ha sottolineato Gambini -. Se nella minoranza c'è chi è rimasto in silenzio rispettando questo momento difficile per la città, dall'altro c'è chi invece ha usato parole pesanti, non degne del ruolo che ricopre, accusandomi anche di aver commesso dei reati - continua - per questo ho incaricato il mio avvocato di preparare una querela nei confronti di questi soggetti e nei prossimi giorni deciderò se sporgerla o meno".



