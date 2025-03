Scontro tra autocarro e furgone sull'A14, un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in codice rosso. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata, verso le 10, sull'autostrada A14 a Montemarciano in direzione sud, al chilometro 210: secondo una prima ricostruzione, un grosso furgone stava uscendo da un'area di servizio quando è stato tamponato da un'autocarro.

Un uomo è deceduto e un altro è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia stradale per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica dell'incidente. La squadra di Senigallia dei vigili del fuoco, dotata di attrezzature specifiche per il soccorso stradale, ha estratto i passeggeri del furgone la cui parte anteriore risultava quasi completamente distrutta. I due uomini che si trovavano all'interno del mezzo sono state affidati alle cure del personale del 118, ma uno di loro è deceduto.



