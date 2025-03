Ricci, 'se mi candido? L'amore per la mia terra sta prevalendo'

"Se mi candido a presidente della Regione Marche? Sto decidendo, domani è un giorno importante e devo sciogliere i nodi, decidere se mettermi a disposizione della mia regione nei prossimi mesi. Diciamo che l'amore per la mia terra sta prevalendo". Così l'europarlamentare dem Matteo Ricci, durante la trasmissione di Rete 4 Dritto e rovescio, ha risposto a domanda di Paolo Del Debbio sulle proprie intenzioni a proposito della candidatura a presidente della Regione Marche nelle elezioni che si svolgeranno nell'autunno prossimo.

Di fatto Ricci sembra aver anticipato la volontà di candidarsi su richiesta del Pd Marche. Domani, alle 21 al Teatro la Nuova Fenice di Osimo, città dove era stato eletto un sindaco del centrodestra poi dimissionario e ancora commissariata in vista delle elezioni a maggio, è previsto l'evento "Primavera dintorno brilla nell'aria" a cui parteciperà Ricci verosimilmente per ufficializzare la sua candidatura come sfidante di Francesco Acquaroli, eletto per il centrodestra nel 2020 dopo oltre 25 anni di governo di centrosinistra nella regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA