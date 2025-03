Ricci, Meloni attacca Manifesto Ventotene per celare divisioni

"L'attacco di Giorgia Meloni al Manifesto di Ventotene è l'ennesimo tentativo di mascherare le divisioni interne alla sua maggioranza, sempre più spaccata in Europa". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd del Gruppo S&D, in un post sui social.

"Mentre cerca di tenere insieme la coalizione, - aggiunge Ricci - la premier dimostra ancora una volta di non avere la postura per guidare l'Italia in Europa, limitandosi al ruolo di leader di un partito nazionalista, attenta solo ai propri interessi". "Ed è stato straordinario - prosegue l'europarlamentare dem - sentire ieri sera il monologo straordinario di Roberto Benigni su Rai 1, che in poche parole ha dato alla premier la migliore risposta alle sue accuse scomposte: 'L'Unione Europea è un progetto, un ideale, una speranza, una sfida, un sogno, e soprattutto è un caso unico nella storia dell'umanità: la sola volta in cui Stati sovrani decidono liberamente in pace di unirsi, un colpo di scena della storia, una rivoluzione silenziosa che può trasformare il mondo'." "Ecco, è questa la nostra Europa: - conclude Ricci - quella di Altieri Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Quella di Ventotene e degli antifascisti che lottavano per la libertà. Il sogno coraggioso di uomini e donne che, nel periodo più buio della nostra storia, seppero guardare con speranza e fiducia al futuro, gettando le basi per un continente di pace".



