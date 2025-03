Rettore di Macerata e studenti ricevuti dall'ambasciatore cinese

Il rettore dell'Università di Macerata John McCourt ha incontrato l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia Jia Guide. Insieme al direttore dell'Istituto Confucio Giorgio Trentin, ha accompagnato martedì scorso cinque studenti dell'Ateneo a Roma, dove sono stati ricevuti dall'Ambasciatore all'interno dell'Ambasciata della Cina.

L'incontro, sottolinea Unimc, "ha rappresentato un'importante occasione di dialogo, incentrato sul valore degli scambi internazionali come strumento fondamentale per la promozione della comprensione reciproca tra le due culture". Erano presenti anche i rettori delle Università Perugia Stranieri e della Tuscia e rappresentanti dagli Atenei Sapienza, Torino, Camerino, Ca' Foscari.

Durante l'evento, il rettore McCourt ha avuto l'opportunità di invitare l'ambasciatore Jia Guide a visitare Macerata, città di Matteo Ricci, simbolo storico del legame tra Italia e Cina.

Nei prossimi giorni, gli studenti di Unimc prenderanno parte al programma Young Envoys Scholarship, un'iniziativa che prevede un tour intensivo di dieci giorni nelle città di Xi'an, Chengdu e Pechino.

"Grazie a questo programma, finanziato dal Ministero dell'Istruzione cinese, - ricorda Unimc - i partecipanti potranno entrare in contatto con i loro coetanei cinesi, visitare importanti aziende cinesi e italiane, esplorare la storia e cultura della Cina e vivere l'esperienza delle università locali".

La visita all'Ambasciata e l'incontro con l'ambasciatore Jia Guide, rimarca l'Ateneo maceratese, "sono solo l'ultimo tassello di una serie di iniziative che vedono l'Università di Macerata impegnata nel rafforzare i legami interculturali e accademici tra Italia e Cina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA