Primavera di screening oncologici per l'Ast di Ancona

Con l'arrivo della primavera la Unità operativa complessa (Uoc) Screening Oncologici della Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, in accordo con la Regione Marche, ricorda a tutte le donne, e non solo, l'importanza della prevenzione oncologica con l'adesione ai programmi di screening, perché la diagnosi precoce permette di affrontare la malattia allo stadio iniziale.

La Regione Marche da anni ha attivato tre percorsi di screening: per la diagnosi precoce del tumore della mammella (rivolto alle donne di età compresa tra i 45-74 anni), per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina (rivolto alle donne di età compresa tra 25-64 anni) e per la diagnosi precoce del tumore del colon retto che dal 2025 riguarda uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni, con un'estensione della fascia target dello screening del colon retto dai 70 ai 74 anni.

Per aderire contattare la segreteria organizzativa screening oncologici della Ast Ancona attraverso il numero verde gratuito 800267267, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, o attraverso la mail screening.ast.an@sanita.marche.it, nei confronti di tutti gli aventi diritto. "Investire nella prevenzione significa investire sulla salute delle persone, una strategia sempre più centrale nella nostra politica sanitaria, anche alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione - dichiara l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini -. Aderire agli screening è molto importante perché attraverso la diagnosi precoce si può accedere tempestivamente alle cure e migliorare la prognosi. Come Regione continueremo a investire in innovazione e prevenzione per garantire ai cittadini cure e servizi sempre più efficienti".

Nel 2024, rispetto al 2023, in Ast Ancona c'è stato un incremento delle adesioni ai tre percorsi screening pari a circa il 20%, in linea anche con i primi mesi del 2025.



