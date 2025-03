Lavori con risorse Pnrr, Primaria Antognini riapre dopo 12 anni

La Scuola primaria "Antognini" di Ancona, rimasta chiusa per oltre dodici anni a causa di limiti strutturali, viene riaperta con restituzione al territorio dello spazio educativo e di socialità, grazie al "corposo intervento di riqualificazione reso possibile dai fondi Pnrr attivati dal Comune per la messa in sicurezza e la riqualificazione. Lo annuncia il ministero dell'Istruzione e del Merito che ha narrato in un video-racconto la storia della scuo.

"L'intervento - ricorda il ministero - ha riguardato principalmente l'adeguamento sismico e le fondamenta ma anche il risparmio energetico, il comfort ambientale, l'acustica, l'illuminotecnica. Si è scelto inoltre di dare molta importanza al colore, in ottica di cromoterapia: i colori scelti, all'interno e all'esterno, sono stati il blu della riflessione, il verde della crescita e l'arancione della socializzazione, per stimolare le relazioni e l'attenzione verso gli altri".

"È importantissimo il contributo che il Pnrr ha dato agli Enti locali", commenta Stefano Tombolini, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune - In questo caso siamo riusciti a riattivare un luogo che è sicuramente significativo per un quartiere, rivitalizzando in questa zona dei circuiti che erano importanti e sono mancati per parecchio tempo".

Anche la palestra "è stata totalmente riqualificata a livello energetico e strutturale ed è ora molto utilizzata, sia dagli studenti che dal quartiere. La scuola è tornata così a essere il fulcro di quest'area cittadina, densamente popolata da tantissime famiglie e bambini, che potranno avere un servizio educativo vicino e con ambienti adeguati alla didattica contemporanea".

"L'augurio che faccio", dice la Dirigente scolastica, Marta Marchetti, "è che le iscrizioni possano tornare a crescere, ma soprattutto che i livelli di apprendimento degli alunni possano migliorare ulteriormente, perché tutti possano raggiungere pienamente il successo formativo. Le neuroscienze dimostrano che l'ambiente influisce notevolmente sull'apprendimento".



