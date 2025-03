Itinerario giubilare Ancona, da mensa Caritas a Museo diocesano

Il pellegrinaggio a piedi è uno dei segni che accompagnano il Giubileo "Pellegrini di speranza", inaugurato a Roma da Papa Francesco il 24 dicembre 2024, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, e nell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo domenica 29 dicembre con la Santa Messa nella Cattedrale di San Ciriaco, presieduta da monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo.

Oggi pomeriggio, alla presenza del viceprefetto vicario Davide Garra, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti e delle altre Autorità civili e militari, monsignor Spina e don Luca Bottegoni, direttore dell'Ufficio diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici e Rettore della Cattedrale di San Ciriaco, hanno presentato i luoghi significativi dell'Itinerario giubilare nella città di Ancona e la "Guida alla Basilica Cattedrale di San Ciriaco. Storia, arte, fede, spiritualità".

"Mettersi in cammino è tipico di chi va alla ricerca del senso della vita. - scrive l'Arcidiocesi - Quando ci muoviamo, infatti, non cambiamo solamente un luogo, ma trasformiamo noi stessi. Il pellegrinaggio a piedi favorisce molto la riscoperta del valore del silenzio, della fatica, dell'essenzialità. È questo lo scopo del pellegrinaggio giubilare che è costituito da sei tappe".

Ad Ancona l'Arcidiocesi propone il seguente itinerario: la prima tappa è la visita alla Mensa Caritas diocesana; seguiranno la visita alla Chiesa di Santa Maria della Piazza; la visita alla Chiesa di San Biagio e poi alla Chiesa del Gesù. Come quinta tappa la Cattedrale di San Ciriaco e poi la visita al Museo diocesano.

"La Basilica Cattedrale di San Ciriaco di giorno è un diamante che brilla al sole e indica la via; di notte è un faro di luce che rischiara il buio dell'anima". Inizia con queste parole la Guida alla Basilica Cattedrale di San Ciriaco, scritta da monsignor Spina, che descrive la maestosità del Duomo di Ancona, facendone cogliere il suo alto valore di fede, spirituale, storico, architettonico, artistico e culturale".





