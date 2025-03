In mostra libri di Andrea Bacci a 500 anni dalla nascita

A 500 anni dalla sua nascita, la biblioteca Spezioli di Fermo organizza una mostra di libri e documenti su Andrea Bacci, archiatra pontificio, ossia del medico personale del Papa, nato a Sant'Elpidio a Mare nel 1524.

La mostra verrà inaugurata domani alle 17: è curata dalla professoressa Stefania Fortuna dell'Università Politecnica delle Marche e sarà visitabile fino al 9 aprile. In esposizione libri e documenti, opere e lettere del filosofo, medico, scrittore e docente elpidiense. Nel 1571 Bacci ha pubblicato il 'De Thermis', un libro sulle acque, la loro storia e le qualità terapeutiche che venne accolto con entusiasmo dalla società scientifica papalina e fu oggetto di molte ristampe. Dopo aver ottenuto nel 1567 la cattedra di Botanica all'università La Sapienza e nel 1576 l'iscrizione all'albo dei cittadini romani, nel 1586 Papa Sisto V lo ha nominato archiatra pontificio. L'evento culturale si inserisce nell'ambito del programma di festeggiamenti della ricorrenza del cinquecentenario della nascita di Andrea Bacci, per ricordare la figura e l'opera di uno degli intellettuali tra i più illustri delle Marche e della sua città natale, ancora oggi attuale sia per i temi che trattò in vita e sia per la sua stessa figura di studioso poliedrico.





