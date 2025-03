Il Consiglio regionale celebra il medico-eroe Carlo Urbani

Consiglio regionale in seduta aperta, martedì 25 marzo, a partire dalle ore 10, per la celebrazione della "Giornata Carlo Urbani", in ricordo del medico e microbiologo eroe di Castelplanio (Ancona) il primo a identificare e classificare la malattia virale Sars Cov-1, sindrome acuta respiratoria grave, nel corso della pandemia esplosa nel 2003 in Vietnam, che fece oltre 700 morti; Urbani morì a Bangkog il 29 marzo dello stesso anno a causa della malattia quando non aveva ancora compiuto 47 anni. La celebrazione di Carlo Urbani è prevista dall'art.2 della legge regionale n. 42 del 3 agosto 2020.

Al termine della seduta aperta i lavori d'Aula proseguiranno in seduta ordinaria con l'esame di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato durante la seduta dedicata al medico che fermò la Sars.

L'ordine del giorno prevede, dopo le interrogazioni, la proposta di legge per il "riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco delle Marche" (relatori i consiglieri Marco Ausili, FdI, per la maggioranza, e Renato Claudio Minardi, Pd, per la minoranza).

In coda le mozioni su automotive, crisi industriali e organizzazione del sistema delle emergenze/urgenze. I lavori d'Aula possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA