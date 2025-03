Corso su tecniche pittura a detenuti e possibilità di assunzione

Un mini corso di formazione professionale in tecniche di pittura rivolto ai detenuti della casa di reclusione di Barcaglione ad Ancona, per offrire nuove possibilità di reinserimento sociale e combattere il rischio di recidiva, dà anche una chance di assunzione. L'iniziativa è stata promossa dal Garante dei diritti della persona per la Regione Marche, Giancarlo Giulianelli, in collaborazione con Twenty21 srl, Cattaneo srl e San Marco Group spa.

Il progetto, iniziato ieri, 19 marzo, si concluderà domani: tre giornate durante le quali i partecipanti saranno impegnati nell'imbiancatura di alcuni locali nel carcere. Al termine del percorso, i detenuti che si distingueranno per capacità e impegno avranno la possibilità di essere assunti da Twenty21 Srl per eseguire lavori di tinteggiatura nella zona del cratere sismico, a Tolentino (Macerata).

"Offrire una possibilità di formazione e lavoro a chi ha commesso errori, è un atto di giustizia sociale e un investimento intelligente per le imprese: significa dare a queste persone la possibilità di dimostrare il loro valore e di contribuire positivamente alla società", le parole di Giuseppe Castorina, direttore dell'azienda edile. "Questa iniziativa rappresenta per i detenuti una valida opportunità per iniziare ad acquisire competenze professionali, gettando le basi per aprirsi una concreta prospettiva di lavoro" commenta Giulianelli che ha ringraziato le aziende partecipanti e non ha escludendo che il progetto, nei prossimi mesi, possa essere replicato negli istituti penitenziari di Fermo ed Ascoli.



