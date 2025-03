Capannone sequestrato alla mafia e destinato ai più bisognosi

Il capannone sequestrato di recente a un'azienda con infiltrazioni mafiose, nel territorio dell'Unione dei comuni di Pian del Bruscolo (Pesaro Urbino), sarà destinato a scopi sociali per i più bisognosi con il progetto "Mangia e pensa" in collaborazione con varie realtà no-profit e associazioni dei Comuni di Pesaro, Montelabbate e Vallefoglia. La struttura sarà adibita alla somministrazione di pasti alle famiglie in difficoltà economica.

"Come amministrazioni comunali facenti parte dell'Unione - ha detto Palmiro Ucchielli, presidente dell'unione e sindaco di Vallefoglia - siamo particolarmente attenti, insieme a tutte le forze dell'ordine, a proteggere il ricco tessuto economico e sociale delle imprese, senza mai abbassare la guardia al momento, possiamo dire di essere abbastanza integri, ma la nostra vigilanza non si ferma: la riqualificazione di oggi, così come il sequestro, grazie al contributo e all'aiuto dello Stato e delle forze dell'ordine, dimostra che in questo territorio non c'è spazio per l'illegalità".

"Sempre riguardo a questo tema - ha concluso - domani, per Giornata di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, come amministrazione deporremo un mazzo di fiori al polo scolastico di Bottega, intitolato a Carlo Alberto dalla Chiesa, Piersanti Mattarella, Pio La Torre e Attilio Romanò, quattro grandi uomini che hanno perso la vita per mano della mafia, insieme a Gabriella, zia di Attilio Romanò, per ricordare il sacrificio di queste figure straordinarie".



