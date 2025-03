Camerano avvia il percorso per il Piano urbanistico generale

Camerano (Ancona) avvia il percorso per il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug). Presso la sede del Municipio si è tenuto il primo incontro tecnico per l'avvio del Piano Urbanistico Generale, lo strumento di pianificazione territoriale che definirà le linee guida per lo sviluppo sostenibile della città. Il Pug, ricorda il Comune, "rappresenta un importante strumento di programmazione che mira a garantire la rigenerazione urbana, il miglioramento della qualità della vita, la riduzione del consumo di suolo e una gestione responsabile del territorio, in coerenza con le direttive regionali e nazionali".

Durante questo primo incontro interlocutorio, l'Amministrazione comunale ha evidenziato "le criticità attuali e ha posto le basi per la definizione di un primo piano preliminare". A supporto del Comune, "uno studio tecnico specializzato affiancherà gli uffici amministrativi competenti per garantire un percorso di pianificazione efficace e strutturato".

"Il Pug - ha dichiarato Oriano Mercante Sindaco di Camerano - è uno strumento fondamentale per disegnare la Camerano di domani. Il nostro obiettivo è promuovere uno sviluppo equilibrato che tenga conto delle esigenze del territorio e della qualità della vita dei cittadini. Per questo motivo, intendiamo coinvolgere attivamente la comunità in un percorso partecipato e trasparente." "Abbiamo avviato un lavoro strutturato - ha aggiunto l'assessore all'Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici e Valorizzazione del Patrimonio, Luciano Lucchetti - per definire un piano urbanistico che risponda alle nuove esigenze normative e alle sfide ambientali. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori incontri tecnici e pubblici, nei quali saranno coinvolti stakeholder della società civile, per raccogliere proposte e suggerimenti utili alla costruzione di una road map chiara e condivisa. Il nostro obiettivo è presentare il Pug definitivo entro 220 giorni da oggi".

Nei prossimi mesi, l'Amministrazione comunale "garantirà momenti di confronto pubblico per permettere a cittadini, associazioni e operatori economici di contribuire attivamente alla definizione del nuovo piano, nell'ottica di una pianificazione partecipata e sostenibile".



