'Attivi si nasce...in salute', per un invecchiamento attivo

Un ciclo di incontri dedicati alla salute e al benessere della terza età, in collaborazione con l'Ircr (Istituzioni riunite di cura e riposo di Macerata), organizzato dal Comune di Macerata, Assessorato alle Politiche sociali e Pari opportunità, nell'ambito del progetto "Attivi si nasce" che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di adottare stili di vita sani e attivi.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 16.30. Il primo appuntamento dal titolo "Salute e Sport" è per martedì 25 marzo al Circolo Acli alle Vergini con il fisioterapista Francesco Fermani.

Il secondo incontro, "Salute e Nutrizione", si svolgerà mercoledì 9 aprile alla Rete Viva Santa Croce e vedrà la partecipazione della biologa nutrizionista Ludovica Mascitti.

Martedì 6 maggio sarà la volta di "Salute e Digitale" al Circolo Idea 88 con la partecipazione dell'associazione Red e la social media specialist Barbara Trasatti. Ultimo incontro giovedì 19 giugno con "Salute e Benessere" al circolo Spazio Libero con la psicologa e psicoterapeuta Letizia Coluccini.

"Con questo ciclo di incontri vogliamo offrire ai maceratesi che vivono la fase della terza età strumenti concreti per prendersi cura della propria salute e del proprio benessere", ha commentato la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità, Francesca D'Alessandro. "Ircr Macerata è da sempre molto attenta alla cura e al benessere della popolazione anziana e progetti come 'Attivi si nasce' dimostrano il valore della collaborazione tra Enti per creare occasioni di crescita e confronto", ha concluso il presidente dell'Ircr Macerata Amedeo Gravina.



