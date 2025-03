Ascoli, 400mila euro per aiutare famiglie a pagare gli affitti

Un aiuto importante a 305 famiglie ascolane, per dar loro una mano con il pagamento degli affitti. L'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha liquidato i 400mila mila stanziati a sostegno del canone di locazione residenziale per l'anno 2024, il cui bando era scaduto il 23 dicembre.

"Un impegno che abbiamo fortemente voluto - commenta il sindaco Marco Fioravanti - perché siamo consapevoli delle necessità e delle difficoltà di alcune fasce della popolazione.

Con queste somme abbiamo dato un segnale concreto di vicinanza alle famiglie, considerando che si tratta interamente di fondi comunali".

Il bando prevedeva due fasce: la prima con un reddito Isee fino a 6.947,33 euro, la seconda da 6.947,33 a 10.421 euro. Alle 216 famiglie che sono risultate assegnatarie del contributo nella prima fascia sono stati erogati 1.452 euro, mentre a quelle della seconda sono andati 968 euro.

"Un aiuto poderoso - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni - per sostenere le famiglie in affitto presso privati. Sulla 'questione-casa' in città, l'Amministrazione è molto attiva nella ricerca di soluzioni, anche attraverso l'impulso all'edilizia pubblica in collaborazione con l'Erap. Questo sostegno si è reso necessario per evitare ad alcune famiglie di entrare nel tunnel degli sfratti. Se sommati ai 200mila euro messi in campo per i buoni spesa, parliamo di 600mila stanziati in questi ultimi mesi per il sostegno al reddito delle famiglie".



