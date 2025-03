Secondo incendio in 24 ore a Torre San Patrizio, ipotesi dolo

Due incendi, nello stesso posto, nell'arco di 24 ore. Non si esclude il dolo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, infatti, sono intervenuti nella notte appena trascorsa a Torre San Patrizio (Fermo) per spegnere le fiamme che avevano poco prima avvolto un ammasso di rifiuti accatastati in un parcheggio.

Nulla di pericoloso per l'ambiente trattandosi quasi esclusivamente di scarti di mobilio. L'sos è scattato ieri sera intorno alle 22 e l'intervento è durato fino alle 2,30. Con il 115, intervenuti anche i carabinieri. Si indaga sulla natura dell'incendio e non si può escludere il dolo, a questo punto reiterato.

L'incendio di ieri notte, infatti, arriva a distanza di 24 ore da un primo rogo divampato nello stesso posto, la sera prima. Anche in quel caso erano intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Le coincidenze sul luogo e la vicinanza temporale tra i due incendi lasciano pensare che la natura dei roghi sia dolosa. E magari ad appiccare le fiamme potrebbe essere stata la stessa persona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA