Ricci, 'solidarietà a Imamoglu e a chi lotta per la libertà'

"Solidarietà al sindaco Imamoglu.

Al fianco di tutti coloro che lottano per democrazia e libertà".

Lo scrive in un post sui social l'europarlamentare dem Matteo Ricci.

"Questa notte il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, fra i principali avversari di Erdogan, è stato arrestato. - ricorda Ricci - Centinaia di agenti si sono presentati a casa sua per portarlo via a poche settimane dalla sua probabile elezione a leader del principale partito di opposizione turco. Le accuse sono di corruzione, frode e favoreggiamento del terrorismo, ma l'arresto arriva solo poche ore dopo l'annullamento del suo diploma di laurea, requisito indispensabile per affrontare la corsa alla presidenza della Turchia, ed è stato seguito dal blocco dei principali social media e dal divieto di organizzare manifestazioni politiche".

Ricci, di recente, si era recato a Istanbul, per una serie di incontri istituzionali volti ad approfondire la vicenda Beko, che coinvolge stabilimenti in diverse regioni italiane, fra cui le Marche. In quella occasione, aveva incontrato proprio il sindaco Ekrem Imamoglu. "Sembra incredibile - afferma Ricci - che un sindaco che solo poche settimane fa ci aveva accolto nella sua città, raccontandoci con orgoglio dell'impegno per i suoi cittadini e del forte senso di responsabilità verso la Turchia tutta, possa essere arrestato in circostanze così assurde".

"A lui - conclude l'europarlamentare - va la nostra solidarietà. Siamo con lui, al fianco di tutti coloro che lottano per democrazia e libertà, in Turchia come in tutto il mondo".



