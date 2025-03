Prende soldi lasciati da utente nel bancomat, denunciato 88enne

Indagini per furti nel Fermano: i carabinieri denunciano quattro persone tra cui anche un 88enne.

A Montottone (Fermo), identificato e denunciato per furto un pensionato di 88 anni per essersi appropriato di 200 euro presso uno sportello bancomat automatico e che erano stati dimenticati, dopo il prelievo, da un giovane del posto. L'anziano è stato riconosciuto grazie alle riprese delle videocamere.

Denunciato anche un 24enne di origini nordafricane, già noto per precedenti di polizia, sorpreso da un residente mentre si allontanava da un casolare con un motociclo da cross Yamaha, risultato rubato.

A Porto San Giorgio (Fermo) denunciato un 22enne di origini marocchine per furto aggravato: noto alle forze dell'ordine e soggetto a obbligo di dimora, è stato riconosciuto grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza, dopo aver sottratto una bottiglia di liquore da un supermercato.

A Montegranaro (Fermo), infine, segnalato un 51enne per furto aggravato. L'uomo, riconosciuto grazie a una identificazione fotografica, si era introdotto all'interno di un edificio di un'associazione per la cura di animali, sottraendo circa 60 euro dalla borsa di un membro dell'associazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA