Polstrada Ancona scorta bimba per trasporto sanitario a Roma

La Polstrada di Ancona ha scortato una bimba di due anni per un urgente trasporto sanitario. E' accaduto il 17 marzo scorso: la Sezione Polizia Stradale di Ancona era stata allertata dalla locale Prefettura per un urgente trasporto sanitario riguardante la bimba, proveniente dal locale Ospedale pediatrico "G.Salesi", da trasferire con urgenza al "Bambin Gesù" di Roma.

Gli operatori della Polstrada hanno posto in essere un'efficace azione di raccordo con il personale della struttura sanitaria di Ancona e la Polizia Stradale del Lazio per definire tempistiche e le modalità dell'accompagnamento. La bimba, a bordo di un'autoambulanza, è stata scortata da una pattuglia della Polstrada fino all'aeroporto Raffaello Sazio di Falconara per accedere ad un trasporto aereo dedicato. All'atterraggio a Ciampino, la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Settebagni, con cui il Centro Operativo Compartimentale di Ancona era in costante contatto, ha provveduto all'accompagnamento fino a destinazione.



